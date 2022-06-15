«Реал» продлит контракт с Винисиусом на улучшенных финансовых условиях сроком на 4 года

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ведёт переговоры о новом соглашении с мадридским клубом. Испанский клуб планирует продлить контракт со своим форвардом до 2026-го или 2027-го года. Зарплата игрока увеличится до € 10 млн в год. Сейчас Винисиус Жуниор зарабатывает € 3,2 млн. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб хочет достичь соглашения на этой или на следующей неделе. Официально о новом контракте с бразильским футболистом объявят в июле, когда команда выйдет из отпуска.

Сообщается, что бразилец хочет подписать с «Реалом» соглашение – сроком до 2026-го или 2027 года. Также указывается, что в соглашение будут включены различные бонусы по зарплате за счёт, которых она будет достигать € 10 млн в год. Отмечается, что «Реал» собирается прописать отступные за форварда в размере € 1 млрд.