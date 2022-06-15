Игорь Денисов заявил, что систему детского футбола надо менять под корень

Бывший игрок сборной России Игорь Денисов высказался о системе детского футбола в России.



«Систему детского футбола надо менять под корень. Тренер зарабатывает 25 тысяч рублей, дай ему миллион – ничего не изменится. Надо менять полностью систему и под эту систему уже выращивать людей. Потихоньку всё менять. Я сейчас взял детишек и пытаюсь поставить им футбол. Говорю ни на кого не обращать внимания, забыть о результате и пытаться играть.

Что изменить? У того же «Зенита» феерическая школа. Но я сказал своё мнение – до 11 лет базу можно поставить. С 11 до 17 шесть лет ты обязан заставлять детей играть в высокий прессинг, быстрые передачи, много ударов. Независимо от результата. Результат должен быть на втором месте. Но мы в него постоянно утыкаемся.

Повышение зарплаты должно быть. Не может лучший детский тренер «Зенита» получать 100 тысяч рублей. Я с Кержаковым разговаривал, говорю ему, что он не должен тренировать «Нижний». Петербург дал ему всё. Посиди в «Зените» два-три года, дай что-то детям. А потом иди туда, куда захочешь», — сказал Денисов в эфире YouTube-канала Nobel.