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Александр Мирзоян выступил за досрочную отставку Каттани

Александр Мирзоян выступил за досрочную отставку Каттани
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян выступил за досрочную отставку спортивного директора клуба Луки Каттани.

«Да пусть уходит прямо сейчас. Зачем он нужен? Если Каттани уйдёт — «Спартак» не развалится, мир не перевернётся. Пусть руководство развивает футболистов, ставит хороших тренеров. Им нужно добиваться результатов и завоёвывать медали. А Каттани, которого привезли из-за границы, — это популизм. Они (руководство) не работают на развитие клуба, они все работают на себя. Каттани пусть едет туда, где будет комиссарить», — цитирует Мирзояна «РБК-Спорт».

Паоло Ваноли по итогам сезона-2021/2022 завоевал со «Спартаком» Кубок России. В финальном матче красно-белые в «Лужниках» обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1. В Российской Премьер-Лиге московский «Спартак» под руководством Ваноли в минувшем сезоне финишировал на 10-м месте в турнирной таблице.

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