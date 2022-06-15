Александр Мирзоян выступил за досрочную отставку Каттани

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян выступил за досрочную отставку спортивного директора клуба Луки Каттани.



«Да пусть уходит прямо сейчас. Зачем он нужен? Если Каттани уйдёт — «Спартак» не развалится, мир не перевернётся. Пусть руководство развивает футболистов, ставит хороших тренеров. Им нужно добиваться результатов и завоёвывать медали. А Каттани, которого привезли из-за границы, — это популизм. Они (руководство) не работают на развитие клуба, они все работают на себя. Каттани пусть едет туда, где будет комиссарить», — цитирует Мирзояна «РБК-Спорт».



Паоло Ваноли по итогам сезона-2021/2022 завоевал со «Спартаком» Кубок России. В финальном матче красно-белые в «Лужниках» обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1. В Российской Премьер-Лиге московский «Спартак» под руководством Ваноли в минувшем сезоне финишировал на 10-м месте в турнирной таблице.

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