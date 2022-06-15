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Денисов — Капелло: ты сумасшедший? Всё перечеркнул, полный дебилизм

Денисов — Капелло: ты сумасшедший? Всё перечеркнул, полный дебилизм
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Бывший игрок сборной России Игорь Денисов раскритиковал экс-наставника национальной сборной итальянского специалиста Фабио Капелло.

«Мы попали на чемпионат мира в Бразилию. Мне 29, Кержу (Александру Кержакову. — Прим. «Чемпионата») – 30, Быстрову 29. А он говорит, что нам надо омоложение состава. Ты сумасшедший? Мы в лучшей форме. Он просто всё перечеркнул. Полный дебилизм. Я его вообще не понял. А дальше – провал. Все сказали, что футбол у нас г***о», — сказал Денисов в эфире YouTube-канала Nobel.

Сборная России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии не сумела выйти из группы со сборными Южной Кореи, Алжира и Бельгии. Национальная команда проиграла бельгийцам и два раза сыграла вничью – с Южной Кореей и Алжиром.

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