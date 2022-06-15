Денисов: каждый сезон «Зенита» — полный провал

Бывший игрок сборной России Игорь Денисов заявил, что каждый из последних сезонов санкт-петербургского «Зенита» является провальным.



«Семак даёт четко понять, что ему нужны готовые футболисты. Что делал Адвокат? Купил Тимощука и доверял бесплатному безнадёжному Денисову. Понимаете? Он верил, и он добился. Философии разные. Я говорю: каждый сезон «Зенита» – это полный провал. Европа всё показывает. Поставь в «Зенит» любого тренера – он станет чемпионом России. Если только метеорит не упадёт», — сказал Денисов в эфире YouTube-канала Nobel.

В минувшем сезоне санкт-петербургский «Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. Все четыре сезона главным тренером «Зенита» был Сергей Семак.