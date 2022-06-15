Денисов заявил, что подумал бы, если бы «Локомотив» предложил ему стать главным тренером

Бывший игрок сборной России Игорь Денисов сказал, что подумал бы, становиться ли тренером «Локомотива» в случае поступившего предложения.

«Мне сейчас позвонит «Локомотив» и скажет: стань главным тренером. Я подумал бы. Но я в первую очередь вернул бы Олега Пашинина с Лоськовым. И вернул бы Миранчука. И я уверен, с нами «Локомотив» занял бы второе место в следующем году. На 99 процентов. Но сейчас у меня огонь внутри в отношении детского футбола. Есть много идей. Хочу хоть что-то изменить. Сейчас надо менять детский футбол», — сказал Денисов в эфире YouTube-канала Nobel.

Игорь Денисов выступал за «Локомотив» в конце профессиональной карьеры игрока. С московским клубом он становился чемпионом Российской Премьер-Лиги.