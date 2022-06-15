Денисов заявил, что подумал бы, если бы «Локомотив» предложил ему стать главным тренером
Поделиться
Бывший игрок сборной России Игорь Денисов сказал, что подумал бы, становиться ли тренером «Локомотива» в случае поступившего предложения.
«Мне сейчас позвонит «Локомотив» и скажет: стань главным тренером. Я подумал бы. Но я в первую очередь вернул бы Олега Пашинина с Лоськовым. И вернул бы Миранчука. И я уверен, с нами «Локомотив» занял бы второе место в следующем году. На 99 процентов. Но сейчас у меня огонь внутри в отношении детского футбола. Есть много идей. Хочу хоть что-то изменить. Сейчас надо менять детский футбол», — сказал Денисов в эфире YouTube-канала Nobel.
Игорь Денисов выступал за «Локомотив» в конце профессиональной карьеры игрока. С московским клубом он становился чемпионом Российской Премьер-Лиги.
Комментарии
- 15 июня 2022
-
13:22
-
13:10
-
13:07
-
13:02
-
13:01
-
12:57
-
12:57
-
12:56
-
12:51
-
12:48
-
12:48
-
12:44
-
12:44
-
12:40
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:29
-
12:22
-
12:20
-
12:16
-
12:00
-
11:55
-
11:53
-
11:47
-
11:40
-
11:35
-
11:34
-
11:34
-
11:27
-
11:14
-
11:03
-
11:02
-
10:57
-
10:56
Партнерский контент