Ал. Мостовой: Бакаева нельзя считать предателем из-за перехода в «Зенит». Правильно сделал

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на то, что полузащитник Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом».



«Его нельзя считать предателем ни в коем случае. Он правильно сделал, потому что со «Спартаком» ничего не решили. Здесь вопрос следующий: почему одного из лучших спартаковского воспитанников не удерживают? Это проблема.



Поздравляю «Зенит» — подписали хорошего, молодого, креативного футболиста для конкуренции. В нашем чемпионате «Зенит» становится ещё сильнее. Я и его понимаю. Зелимхан правильно делает. Когда команда с тобой не договаривается, то он ищет пути: Бакаев молодой парень, хороший футболист», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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