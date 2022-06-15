Ал. Мостовой: Бакаева нельзя считать предателем из-за перехода в «Зенит». Правильно сделал
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на то, что полузащитник Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом».
«Его нельзя считать предателем ни в коем случае. Он правильно сделал, потому что со «Спартаком» ничего не решили. Здесь вопрос следующий: почему одного из лучших спартаковского воспитанников не удерживают? Это проблема.
Поздравляю «Зенит» — подписали хорошего, молодого, креативного футболиста для конкуренции. В нашем чемпионате «Зенит» становится ещё сильнее. Я и его понимаю. Зелимхан правильно делает. Когда команда с тобой не договаривается, то он ищет пути: Бакаев молодой парень, хороший футболист», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Новость по темеЗелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом»
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