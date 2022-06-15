Вратарь Евгений Помазан покинул «Чайку». Голкипер является чемпионом юношеского Евро-2006
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Вратарь Евгений Помазан покинул клуб ФНЛ-2 «Чайку» из Песчанокопского. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
33-летний голкипер пополнил состав «Чайки» летом 2021 года. В минувшем сезоне Евгений Помазан провёл за клуб из Ростовской области 22 матча в первенстве ФНЛ-2. В 19-ти матчах Помазан выводил свою команду на поле с капитанской повязкой. Голкипер также сыграл в пяти матчах за клуб в Кубке России сезона-2021/2022.
Песчанокопский клуб поблагодарил Евгения за время, проведённое в клубе, надёжную игру в воротах и профессиональное отношение к делу. Клуб пожелал опытному вратарю удачи в дальнейшей карьере.
Отметим, что Евгений Помазан является чемпионом Европы 2006 года в составе юношеской сборной России.
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