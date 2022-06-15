Баженов — о Бакаеве в «Зените»: у них и так состав огонь! Не факт, что он будет играть

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в санкт-петербургский «Зенит».

«Бакаев хотел удивить нас трансфером? Что-то не получилось удивить. Уверен, какие-то ещё варианты интересные были у него. Пожалуйста. Удачи! Хороший игрок, игрок сборной России. Жизнь так сложилась. Пусть уходит в «Зенит».



У «Зенита» и так состав огонь! Логичнее было его приобретать, если бы кто-то из иностранцев уходил. Если легионеры останутся — конкуренция будет высокая. Не факт, что Бакаев будет играть. Будет, наверное, но не как бы хотелось. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, «Спартак» решил не продлевать контракт с 25-летним хавбеком, поэтому Бакаев покинул команду на правах свободного агента.