Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пустовойтова: уверена, что в России найдём аудиторию, которой нравится женский футбол

Пустовойтова: уверена, что в России найдём аудиторию, которой нравится женский футбол
Комментарии

Футбольный арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала о популяризации женского футбола в России.

«По-хорошему завидую молодому поколению, у которого есть шанс стать футболистками или просто заниматься футболом. В наше время не было таких возможностей, какие есть сейчас. Нам приходилось искать команды, которые были не в каждом городе. Сейчас это становится модно, и многие клубы открывают женские отделения.

Женский футбол во многих странах занимает ведущую роль — например, женский соккер в США популярнее мужского. Сейчас вы можете найти много трансляций футбольных матчей среди женщин — как на ТВ, так и в интернете. Это здорово. Чем больше команд, тем выше уровень будет у нашей сборной, тем больше женщин будут вовлечены в футбол. И женское судейство будет расти — это все взаимосвязано.

Интерес к женскому футболу есть и будет, я уверена, что и в России мы найдём ту аудиторию, которая будет получать от него удовольствие», — сказала Пустовойтова в эфире YouTube-канала РФС.

Мужские сборные играют в форме женских команд. Это акция к Евро-2022, а вот все комплекты Мужские сборные играют в форме женских команд. Это акция к Евро-2022, а вот все комплекты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022