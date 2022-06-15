Пустовойтова: уверена, что в России найдём аудиторию, которой нравится женский футбол

Футбольный арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала о популяризации женского футбола в России.



«По-хорошему завидую молодому поколению, у которого есть шанс стать футболистками или просто заниматься футболом. В наше время не было таких возможностей, какие есть сейчас. Нам приходилось искать команды, которые были не в каждом городе. Сейчас это становится модно, и многие клубы открывают женские отделения.



Женский футбол во многих странах занимает ведущую роль — например, женский соккер в США популярнее мужского. Сейчас вы можете найти много трансляций футбольных матчей среди женщин — как на ТВ, так и в интернете. Это здорово. Чем больше команд, тем выше уровень будет у нашей сборной, тем больше женщин будут вовлечены в футбол. И женское судейство будет расти — это все взаимосвязано.



Интерес к женскому футболу есть и будет, я уверена, что и в России мы найдём ту аудиторию, которая будет получать от него удовольствие», — сказала Пустовойтова в эфире YouTube-канала РФС.