Анастасия Пустовойтова рассказала, кто из судей является для неё примером для подражания

Футбольный арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала о том, кто из судей является для неё примером для подражания.
«Ответный стыковой матч за путёвку на чемпионат Европы в Москве в прошлом году судила француженка Стефани Фраппар — она одна из лучших судей в мире. Сборная России тогда сыграла 0:0 с Португалией (первая игра завершилась со счётом 1:0 в пользу россиянок. — Прим. «Чемпионата»). Многие женщины-арбитры пошли на этот матч именно для того, чтобы посмотреть, как работает Фраппар», — сказала Пустовойтова в эфире YouTube-канала РФС.
Анастасия Пустовойтова обслужит матч «Локомотива» с ЦСКА за Суперкубок России среди женских команд. Матч пройдёт 18 июня в Москве на стадионе «Спортгородок Лужники». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
- 15 июня 2022
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