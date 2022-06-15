Петржела: согласен с Денисовым. В «Зените» любой тренер станет чемпионом

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на слова бывшего футболиста санкт-петербургского клуба Игоря Денисова, который ранее заявил, что любой тренер способен стать чемпионом России с «Зенитом».

«Сказать Денисов может что хочет, всё равно «Зенит» будет чемпионом. Игорь Денисов — мой любимый игрок. Да, согласен, что любой тренер в этой команде будет чемпионом. Ненормально? Можно и так сказать. Но это футбол, тут может быть что угодно», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В минувшем сезоне санкт-петербургский «Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. Все четыре сезона главным тренером «Зенита» был Сергей Семак.