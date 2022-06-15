В «Зените» назвали срок контракта Зелимхана Бакаева

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о сроке действия контракта полузащитника Зелимхана Бакаева с санкт-петербургским клубом.
«На сколько лет подписан контракт? Формула договора 3+1», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Спартак» решил не продлевать контракт с 25-летним хавбеком, поэтому Бакаев покинул команду на правах свободного агента.
25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. За красно-белых Бакаев провёл 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. В 2017 году Бакаев стал в составе «Спартака» победителем Суперкубка России, в 2018-м взял бронзу РПЛ, а в 2021 году — серебряные медали чемпионата. В 2022-м полузащитник выиграл Кубок России.
- 15 июня 2022
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