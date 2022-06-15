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В «Зените» ответили на вопрос, есть ли отступные в контракте Бакаева с клубом

В «Зените» ответили на вопрос, есть ли отступные в контракте Бакаева с клубом
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о дополнительных условиях контракта полузащитника Зелимхана Бакаева с санкт-петербургским клубом.

«Отступные отсутствуют», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Спартак» решил не продлевать контракт с 25-летним хавбеком, поэтому Бакаев покинул команду на правах свободного агента.

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. За красно-белых Бакаев провёл 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. В 2017 году Бакаев стал в составе «Спартака» победителем Суперкубка России, в 2018-м взял бронзу РПЛ, а в 2021 году — серебряные медали чемпионата. В 2022-м полузащитник выиграл Кубок России.

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