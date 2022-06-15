«Ливерпуль» сделал новое предложение о трансфере форварда «Лидса» Рафиньи

«Ливерпуль» продолжает пытаться приобрести нападающего «Лидс Юнайтед» и сборной Бразилии Рафинью, сообщает Daily Mail.



По информации источника, английский клуб сделал новое предложение о трансфере игрока. Сообщается, что «Ливерпуль» готов приобрести Рафинью за £ 60 млн (около € 70 млн). В услугах 25-летнего форварда также заинтересована «Барселона».



В минувшем сезоне Рафинья провёл за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского нападающего в € 45 млн. Ранее Рафинья выступал за такие клубы, как «Витория Гимарайнш», лиссабонский «Спортинг» и «Ренн».

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?