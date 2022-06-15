На втором сборе «Краснодар» сыграет с «Ростовом» и «Форте»

На втором сборе «Краснодар» сыграет контрольные матчи с «Ростовом» и «Форте» из Таганрога, сообщает пресс-служба «быков».
28 июня в Краснодаре они встретятся с «Ростовом», а 3 июля также на своём поле сыграют с «Форте». 10 июля в Ростове-на-Дону футболисты «Краснодара» снова проведут товарищеский матч с «Ростовом». Обе краснодарские игры пройдут в закрытом режиме. Время начала матчей будет определено позднее.
Напомним, в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял четвёртую строчку в турнирной таблице. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли золото РПЛ. Также в тройку лидеров вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Уфа», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» вылетели в Футбольную национальную лигу.
- 15 июня 2022
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