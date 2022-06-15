«Спортинг» отклонил предложение в € 45 млн от двух клубов АПЛ за Матеуса Нунеса

Полузащитник «Спортинга» Матеус Нунес интересен «Вулверхэмптону» и «Эвертону». Английские клубы сделали предложение португальской стороне о покупке игрока за € 45 млн, но получили отказ. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, португальский клуб будет рассматривать только те предложения за 22-летнего игрока сумма, которых будет начинаться с € 60 млн.

Матеус Нунес является воспитанником «Спортинга». Он провёл за лиссабонский клуб 99 матчей и сумел забить 15 мячей. В минувшем сезоне на счету полузащитника 33 матча за «Спортинг», три забитых мяча и три результативные передачи. Вместе со «Спортингом» в минувшем сезоне Матеус Нунес занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, а также пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

Матеус Нунес также провёл восемь матчей за национальную команду Португалии и забил один гол.