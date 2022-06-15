Футболисты «Локомотива» прошли медобследование перед сборами

Игроки московского «Локомотива» прошли углублённое медицинское обследование в преддверии старта летних тренировочных сборов, сообщает пресс-служба железнодорожников.



Завтра, 16 июня, «Локомотив» начнёт первый летний тренировочный сбор в Баковке. Ранее клуб объявил состав на сборы.

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Московский «Локомотив» в 30 матчах набрал 48 очков и занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65). В тройку лидеров турнира по итогам минувшего сезона вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги выступят московское «Торпедо» и воронежский «Факел», которые заняли первые два места в ФНЛ сезона-2021/2022.