Футболисты «Локомотива» прошли медобследование перед сборами

Игроки московского «Локомотива» прошли углублённое медицинское обследование в преддверии старта летних тренировочных сборов, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Завтра, 16 июня, «Локомотив» начнёт первый летний тренировочный сбор в Баковке. Ранее клуб объявил состав на сборы.
Фото: пресс-служба «Локомотива»
Фото: пресс-служба «Локомотива»
Фото: пресс-служба «Локомотива»
Фото: пресс-служба «Локомотива»
Фото: пресс-служба «Локомотива»
Московский «Локомотив» в 30 матчах набрал 48 очков и занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65). В тройку лидеров турнира по итогам минувшего сезона вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги выступят московское «Торпедо» и воронежский «Факел», которые заняли первые два места в ФНЛ сезона-2021/2022.
- 15 июня 2022
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