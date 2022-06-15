Клаудиньо, Малком и Дуглас Сантос приступили к тренировкам с «Зенитом»

В расположение «Зенита» после отпуска вернулись бразильские полузащитники Клаудиньо, Малком и Дуглас Сантос, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Они приняли участие в тренировке основного состава команды.

Напомним, в конце июня подопечные Сергея Семака примут участие в турнире, в котором сыграют с «Нижним Новгородом», московским ЦСКА и «Сочи». 3 июля «Зенит» на стадионе «Фишт» в Сочи сыграет контрольный матч с действующим чемпионом Сербии «Црвеной Звездой».



Сезон-2022/2023 начнётся для действующего чемпиона России с матча с московским «Спартаком» за Суперкубок России. Игра пройдёт 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. По итогам сезона-2021/2022 красно-белые выиграли Кубок России.