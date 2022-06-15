Михаил Кержаков прокомментировал заключение нового контракта с «Зенитом»

Голкипер Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с «Зенитом».



«Я был на отдыхе, мы созвонились с Александром Ивановичем Медведевым, обсудили наше общее будущее и пришли к единому знаменателю.



Я рад, конечно! Очень рад тому, что остаюсь в родном и любимом клубе, рад, что продлил контракт, — будем делать всё, чтобы завоевать вторую звезду. Мысли по поводу карьеры были разные, но я уверен, что принял правильное решение», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Зенита».



Контракт с голкипером рассчитан до 2023 года. Михаил Кержаков является воспитанником сине-бело-голубых. В 2004 году вратарь присоединился к дублю «Зенита» и неоднократно привлекался к работе с основой. На протяжении карьеры Кержаков выступал за «Спортакадемклуб», «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург».

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