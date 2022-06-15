ЦСКА объявил состав на летние сборы

ЦСКА на официальном сайте опубликовал список футболистов, которые примут участие в летних тренировочных сборах в Новогорске. Накануне игроки прошли медицинское обследование. Первая тренировка команды под руководством Владимира Федотова пройдёт сегодня, 15 июня.



Состав ЦСКА:



Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Владимир Шайхутдинов.



Защитники: Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Бруно Фукс, Вадим Карпов, Матвей Лукин, Вадим Конюхов, Илья Казаков.



Полузащитники: Иван Обляков, Максим Мухин, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Егор Ушаков, Никита Ермаков, Заур Тарба, Сергей Пряхин.



Нападающие: Антон Заболотный, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Эдуард Багринцев.

Остальные футболисты первой команды прибудут в Новогорск по ходу сборов, о чём клуб сообщит дополнительно.