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Караваев: понравился разгром «Спартака». После такого вся неделя проходит на позитиве

Караваев: понравился разгром «Спартака». После такого вся неделя проходит на позитиве
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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, какие эмоции испытал после победы в матче со «Спартаком» со счётом 7:1.

«В чемпионате России все топовые матчи сложные. В этом сезоне прилично выступал ЦСКА. Собрали состав, но концовка не получилась. «Сочи», наверное, – открытие сезона. «Локомотив» ещё строит команду заново, у них постоянно меняется состав. Приятно удивляет «Краснодар» – даже после отъезда легионеров. Очень обидно за «Рубин» – переживаю за Леонида Викторовича. А с «Динамо» мы конкурировали до последнего.

Лига чемпионов – всегда тяжёлый турнир. Жаль, конечно, что не сыграл в Лондоне против «Челси» – клуба, который мне симпатичен с детства, и на стадионе, который тогда видел только по телевизору. Хорошо, что в Питере получилось. Обидно, что не смогли взять очки в домашней игре с «Ювентусом». В таких матчах опыт еврокубков на стороне соперника.

Понравилось, как со счётом 7:1 разгромили «Спартак». Это было круто, у нас всё получалось. После таких побед – особенно когда крупно обыгрываешь принципиального соперника – вся неделя проходит на позитиве. Похожие ощущения испытал после победы над «Динамо» со счётом 4:1», — сказал Караваев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Текст полного интервью Караваева читайте здесь.

«Не сказал бы, что «Зенит» доминирует. Слово не нравится». Неизвестная сторона Караваева «Не сказал бы, что «Зенит» доминирует. Слово не нравится». Неизвестная сторона Караваева
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