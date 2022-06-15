Караваев: понравился разгром «Спартака». После такого вся неделя проходит на позитиве

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, какие эмоции испытал после победы в матче со «Спартаком» со счётом 7:1.



«В чемпионате России все топовые матчи сложные. В этом сезоне прилично выступал ЦСКА. Собрали состав, но концовка не получилась. «Сочи», наверное, – открытие сезона. «Локомотив» ещё строит команду заново, у них постоянно меняется состав. Приятно удивляет «Краснодар» – даже после отъезда легионеров. Очень обидно за «Рубин» – переживаю за Леонида Викторовича. А с «Динамо» мы конкурировали до последнего.

Лига чемпионов – всегда тяжёлый турнир. Жаль, конечно, что не сыграл в Лондоне против «Челси» – клуба, который мне симпатичен с детства, и на стадионе, который тогда видел только по телевизору. Хорошо, что в Питере получилось. Обидно, что не смогли взять очки в домашней игре с «Ювентусом». В таких матчах опыт еврокубков на стороне соперника.

Понравилось, как со счётом 7:1 разгромили «Спартак». Это было круто, у нас всё получалось. После таких побед – особенно когда крупно обыгрываешь принципиального соперника – вся неделя проходит на позитиве. Похожие ощущения испытал после победы над «Динамо» со счётом 4:1», — сказал Караваев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Текст полного интервью Караваева читайте здесь.