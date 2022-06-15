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Караваев рассказал, как Анюков занимается с защитниками «Зенита»

Караваев рассказал, как Анюков занимается с защитниками «Зенита»
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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, как Александр Анюков занимается с защитниками клуба.

«У нас для разбора ошибок проводят теорию. Не только общую для всех, а специальную, по позициям, в том числе и для защитников. На таких занятиях мы с нашим начальником Сашей Анюковым разбираем действия, делимся своими мыслями. Иногда собираемся в неформальной обстановке: пьём кофе после тренировки и смотрим игровые эпизоды на ноутбуке.

Собираемся, когда это действительно нужно. Если сыграли две-три игры на ноль, то зачем лишний раз проводить теорию? А когда что-то идёт не так, то почему бы не собраться!

Мы смотрим не только наши игры, но и топовые команды. Отчётливо помню игру «Порту» и «Атлетико» в Лиге чемпионов – насколько слаженно они играют в обороне, насколько компактно у них получается это делать. Понятно, весь матч так играть не будешь, но когда ты доводишь до автоматизма выход из обороны в атаку – это круто», — сказал Караваев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Текст полного интервью Караваева читайте здесь.

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