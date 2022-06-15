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Вячеслав Караваев ответил на вопрос, доминирует ли «Зенит» в России

Вячеслав Караваев ответил на вопрос, доминирует ли «Зенит» в России
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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев ответил на вопрос, доминирует ли «Зенит» в чемпионате России.

«У меня изначально не было сомнений. Ты с самого начала веришь в команду, тренерский штаб и ребят, с которыми играешь. Идёшь по дистанции от матча к матчу, выигрываешь и стараешься весь сезон быть на первом месте.

Но не сказал бы, что «Зенит» доминирует. Мне это слово, если честно, не нравится. Нам просто хочется побеждать в каждой игре и выигрывать титулы», — сказал Караваев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

В минувшем сезоне санкт-петербургский «Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, завоевав этот титул за четыре тура до окончания чемпионата.

Текст полного интервью Караваева читайте здесь.

«Не сказал бы, что «Зенит» доминирует. Слово не нравится». Неизвестная сторона Караваева «Не сказал бы, что «Зенит» доминирует. Слово не нравится». Неизвестная сторона Караваева
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