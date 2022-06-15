Вячеслав Караваев ответил на вопрос, доминирует ли «Зенит» в России

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев ответил на вопрос, доминирует ли «Зенит» в чемпионате России.
«У меня изначально не было сомнений. Ты с самого начала веришь в команду, тренерский штаб и ребят, с которыми играешь. Идёшь по дистанции от матча к матчу, выигрываешь и стараешься весь сезон быть на первом месте.
Но не сказал бы, что «Зенит» доминирует. Мне это слово, если честно, не нравится. Нам просто хочется побеждать в каждой игре и выигрывать титулы», — сказал Караваев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
В минувшем сезоне санкт-петербургский «Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, завоевав этот титул за четыре тура до окончания чемпионата.
Текст полного интервью Караваева читайте здесь.
- 15 июня 2022
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