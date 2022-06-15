Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев объяснил, почему в этом году не стал бурно праздновать чемпионство «Зенита».
«Взрывной вечеринки не было: после матча с «Локомотивом» мы провели вечер с семьями. А вот уже после «Химок» пошла основная часть – корпоратив для сотрудников клуба, персонала, футболистов, работников офиса. Мне, к сожалению, из-за травмы танцевать нельзя, поэтому уехал одним из первых — спать и восстанавливаться.
На следующий день с родителями съездили в Смольный собор, походили, погуляли по Питеру. Из-за травмы в этом году лично мой чемпионский праздник получился скромнее. А в прошлом на следующий день после чемпионства ходил с папой в баню», — сказал Караваев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Текст полного интервью Караваева читайте здесь.
- 15 июня 2022
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