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Караваев объяснил, почему в этом году не стал бурно праздновать чемпионство «Зенита»

Караваев объяснил, почему в этом году не стал бурно праздновать чемпионство «Зенита»
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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев объяснил, почему в этом году не стал бурно праздновать чемпионство «Зенита».

«Взрывной вечеринки не было: после матча с «Локомотивом» мы провели вечер с семьями. А вот уже после «Химок» пошла основная часть – корпоратив для сотрудников клуба, персонала, футболистов, работников офиса. Мне, к сожалению, из-за травмы танцевать нельзя, поэтому уехал одним из первых — спать и восстанавливаться.

На следующий день с родителями съездили в Смольный собор, походили, погуляли по Питеру. Из-за травмы в этом году лично мой чемпионский праздник получился скромнее. А в прошлом на следующий день после чемпионства ходил с папой в баню», — сказал Караваев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Текст полного интервью Караваева читайте здесь.

«Не сказал бы, что «Зенит» доминирует. Слово не нравится». Неизвестная сторона Караваева «Не сказал бы, что «Зенит» доминирует. Слово не нравится». Неизвестная сторона Караваева
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