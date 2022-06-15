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«Барселона» объявила о заключении контракта с 19-летним хавбеком «Расинга»

«Барселона» объявила о заключении контракта с 19-летним хавбеком «Расинга»
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Полузащитник «Расинга» Пабло Торре заключил контракт с «Барселоной», сообщается на официальном сайте каталонского клуба. Соглашение 19-летнего футболиста с испанской командой рассчитано до 2026 года. Трансфер Торре обошёлся «Барселоне» в € 5 млн.

В минувшем сезоне Торре принял участие в 11 матчах второго дивизиона Испании и забил один гол. Торре стал первым футболистом, перешедшим в «Барселону» в нынешнее летнее трансферное окно.

«Барселона» набрала 73 очка и заняла второе место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал мадридский «Реал» (86). В тройку лидеров вошёл также мадридский «Атлетико» (71). Начало нового сезона запланировано на 12 августа.

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