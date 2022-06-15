Президент «Порту» отшутился в ответ на слухи о том, что Консейсау может возглавить «ПСЖ»

Президент «Порту» Пинто Да Коста в шутливой манере прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «ПСЖ» наставника португальского клуба Сержиу Консейсау.

«Исходя из того, что говорят мне мои друзья, Сержиу Консейсау уже давно в Париже. Ещё вчера мне позвонили от его имени, и, услышав дующий ветер, я почувствовал, что он разговаривает со мной с Эйфелевой башни», — приводит слова Пинто Да Косты Record.

Ранее Сержиу Консейсау назывался одним из претендентов на пост главного тренера «ПСЖ». После назначения на пост спортивного директора парижан Луиса Кампоса слухи о назначении португальского специалиста утихли. Под руководством Сержиу Консейсау «Порту» в минувшем сезоне стал чемпионом Португалии.