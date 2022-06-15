Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

МТС запустила специальную подписку для футбольных болельщиков

МТС запустила специальную подписку для футбольных болельщиков
Комментарии

Компания МТС запустила специальную подписку для футбольных болельщиков.

При подключении подписки «НЕТАРИФ МАТЧ ПРЕМЬЕР» любители футбола получат бесплатный доступ к прямым трансляциям матчей и набору услуг связи, развлекательным и полезным сервисам экосистемы. Подписчики смогут смотреть без дополнительной платы телеканал «МАТЧ ПРЕМЬЕР», фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре KION, слушать музыку в МТС Music, а также безлимитно общаться в мессенджерах.

В подписку входят 20 ГБ интернета (в Норильске — 12 ГБ), 300 минут и 50 SMS на всех операторов России. Пакеты интернета и минут можно перенастроить по своим предпочтениям. При этом, чем больше минут и ГБ добавлено, тем выгоднее подключение дополнительных опций и сервисов, например, безлимита на соцсети или доступа к онлайн-библиотеке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022