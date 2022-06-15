Компания МТС запустила специальную подписку для футбольных болельщиков.
При подключении подписки «НЕТАРИФ МАТЧ ПРЕМЬЕР» любители футбола получат бесплатный доступ к прямым трансляциям матчей и набору услуг связи, развлекательным и полезным сервисам экосистемы. Подписчики смогут смотреть без дополнительной платы телеканал «МАТЧ ПРЕМЬЕР», фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре KION, слушать музыку в МТС Music, а также безлимитно общаться в мессенджерах.
В подписку входят 20 ГБ интернета (в Норильске — 12 ГБ), 300 минут и 50 SMS на всех операторов России. Пакеты интернета и минут можно перенастроить по своим предпочтениям. При этом, чем больше минут и ГБ добавлено, тем выгоднее подключение дополнительных опций и сервисов, например, безлимита на соцсети или доступа к онлайн-библиотеке.
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