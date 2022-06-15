«Зенит» уверенно обыграл «Енисей» в матче женской Суперлиги

Женская команда санкт-петербургского «Зенита» обыграла ЖФК «Енисей» в матче 14-го тура Суперлиги. Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



На 49-й минуте встречи счёт открыла полузащитница «Зенита» Габриэла Гживиньска. Автором второго гола в ворота «Енисея» стала нападающая Ана Диаш, забившая на 55-й минуте матча.



Петербурженки возглавляют турнирную таблицу женской Суперлиги сезона 2022 года, в активе команды 35 очков. Красноярский «Енисей» (15) занимает пятое место.



15-й тур женской Суперлиги пройдёт 2 июля. 18 июня состоится матч за Суперкубок России среди женских команд, в котором встретятся действующий чемпион и обладатель Кубка страны «Локомотив» и серебряный призёр Суперлиги ЦСКА.