«Рубин» будет выступать в ФНЛ на «Ак Барс Арене»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, что казанский «Рубин» продолжит выступать на «Ак Барс Арене» в следующем сезоне Футбольной национальной лиги.



«Мы продолжим выступать на «Ак Барс Арене», мы никуда не переезжаем. Это контрактные обязательства. Может, какая-то часть долгов осталась, не могу компетентно ответить. Но проблем нет, может быть, переговорные позиции какие-то.



Мы в хороших отношениях с клубом, много общаемся и дружим. Произошло то, что произошло. Там много нюансов, на самом деле. По большому счёту «Рубин» стал самым пострадавшим клубом, не удалось удержать ребят. Не хватило времени, чтобы сконструировать новую модель команды, несмотря на опыт тренера. Значит, будем играть в ФНЛ, будем там что-то делать», — цитирует Леонова ТАСС.