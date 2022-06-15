Канищев: согласен с Денисовым — «Зенит» проваливает сезон, несмотря на золото в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Анатолий Канищев оценил переход игрока красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит».
«Я согласен с Денисовым, что «Зенит» проваливает сезон, несмотря на золото в РПЛ. Наш чемпионат стоит на месте. Об уровне чемпионата можно судить только по выступлениям на международной арене. Команды иногда — раз в десять лет, а то и больше — какой-нибудь «феерический» футбол показывают, а после у нас кто-то из депутатов, узнавших, что мяч круглый, в 40 лет, заявляют, что чемпионат напряжённый, матчи интересные — я с этим не согласен.
Таких матчей должно быть на 70% процентов больше. А у нас один-два матча за сезон более-менее походят на игры, которые можно с увлечением и интересом смотреть», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 15 июня 2022
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