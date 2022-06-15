Игонин: переходом в «Зенит» Бакаев показал, что хочет работать именно с Семаком

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о переходе экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в санкт-петербургский клуб.
«В любом случае конкуренция в клубе усилится, так что подписание Бакаева уже полезно. Для меня это вполне себе вариант. Зелимхан мне симпатичен, он достаточно яркий в российском футболе. У него есть качества для борьбы за место в основном составе. Этим переходом, как я понимаю, Бакаев показал, что хочет работать именно с Семаком. А как мы знаем, Семак подбирает именно тех игроков, которые действительно нужны ему для схемы, для развития команды.
Будет ли похожая ситуация, как с Дзюбой? Помимо профессиональных качеств, есть же ещё человеческие, поэтому очень много негатива основывается именно на каких-то высказываниях, заявлениях. В моём понимании, надо делать своё дело, а разговаривают пусть эксперты, журналисты», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 15 июня 2022
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