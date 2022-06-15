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Владимир Федотов высказался о переходе в ЦСКА

Владимир Федотов высказался о переходе в ЦСКА
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Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился эмоциями от своего назначения.

«Прекрасно понимаем, куда мы пришли. ЦСКА – великий клуб с традициями, с хорошим историческим прошлым и, думаю, настоящим. Мы понимаем меру ответственности, то давление, которое нам предстоит — но оно есть везде. Наша главная задача – футбол для болельщиков. Нужно приносить много положительных эмоций своей красивой и результативной игрой. Это первичные задачи и цели, которые мы ставим перед собой.

Вчера ближе к ночи были урегулированы все формальности и подписан договор. Вся информация, которая преподносилась до этого – слухи», — сказал Федотов в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, сегодня, 15 июня, ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера клуба. Ранее специалист возглавлял «Сочи».

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