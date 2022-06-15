Канчельскис считает, что Бакаев будет играть в основном составе «Зенита»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о переходе экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в санкт-петербургский «Зенит».

«Поздравляю Бакаева! Хорошее приобретение для «Зенита». Если клуб его подписывает, значит, на него рассчитывают. Не хотели бы — не подписали бы. Получается, будет играть в основном составе. Как будет дальше — поживём и увидим», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. Бакаев провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. В 2017 году Бакаев стал в составе «Спартака» победителем Суперкубка России, в 2018-м взял бронзу РПЛ, а в 2021 году — серебряные медали чемпионата. В 2022-м полузащитник выиграл Кубок России.



В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью голевыми пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.