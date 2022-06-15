Канчельскис ответил на вопрос, сможет ли ЦСКА с Федотовым побороться с «Зенитом» в РПЛ

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.
«Сможет ли Федотов с ЦСКА побороться с «Зенитом»? Дай бог. В ЦСКА всегда ставили высокие задачи: всегда были конкурентами, боролись, как и «Спартак». Но здесь нужно смотреть, как армейцы будут работать. Да, у него хорошо получилось в «Сочи», где он вместе с командой занял вторую строчку. Но лишь время покажет, как получится на новом месте», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что тренеры «Сочи» Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков перейдут в ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым.
Напомним, Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 года. Под руководством специалиста сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Ранее Федотов работал в «Урале», новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», «Синаре», «Оренбурге» и московском «Арарате».
- 15 июня 2022
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