Источник: Галактионов подписал контракт с «Пари НН»

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подписал контракт с «Нижним Новгородом» и будет работать с командой в новом сезоне. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, специалист уже находится в Нижнем Новгороде. В нижегородском клубе Галактионов сменит Александра Кержакова, который работал с командой в прошлом сезоне. Под руководством Кержакова команда заняла 11-е место, набрав 33 очка.



Галактионов уже находится в Нижнем Новгороде и, вероятно, в ближайшее время приступит к работе с командой. Отметим, что при этом 38-летний специалист продолжит работу и в молодёжной сборной России.

Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кержаков согласовал новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», а будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области.