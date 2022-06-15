Агент Барбоза: к Захаряну есть интерес в Италии. Трансфер может стоить не меньше € 25 млн

Португальский агент Паулу Барбоза рассказал, что итальянские клубы интересуются полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.



«Знаю о Захаряне и «Барселоне», но сложно сказать, насколько этот интерес в ближайшее время может трансформироваться в предложение. После того, как тренером стал Хави, «Барселона» не боится рисковать. Они могут взять игрока, который ещё не на 100% утвердился в статусе будущей звезды. «Барса» может рискнуть взять такого игрока, как Захарян.

У «Реала» другие правила. Они берут в основном тех, кто уже полностью утвердился как восходящая звезда. Но, естественно, все топ-клубы Европы знают Захаряна, следят. Я не удивлюсь, если он уйдёт этим летом.



Где есть интерес, кроме Испании? В Италии. От топ-клубов, которые играют в еврокубках. Сколько он может стоить сейчас? Думаю, не меньше € 25 млн. Захарян — большой талант. Не вижу моментов, которые могли бы помешать ему заиграть в Европе. У него есть всё», — цитирует Барбозу «Матч ТВ».