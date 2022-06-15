Владимир Федотов рассказал о ходе переговоров с ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о ходе переговоров с московским клубом.
«Понимаю, что сейчас, в век цифровых технологий, любая информация оценивается таким способом, что всё уже состоялось, всё решено. Мы сами иной раз были шокированы новостями, которые появлялись в прессе.
Вчера ближе к полуночи были урегулированы все формальности и был подписан договор. До этого вся информация, которая появлялась, была лишь слухами», — сказал Федотов в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, сегодня, 15 июня, ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера клуба. Ранее специалист возглавлял «Сочи». Ранее «Чемпионат» сообщал, что тренеры «Сочи» Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков перейдут в ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым.
- 15 июня 2022
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