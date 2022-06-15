Орлов: в Санкт-Петербурге любят спокойных людей. Бакаеву нужно следить за каждым словом

Спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на переход бывшего полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит».
«Бакаев молодой игрок, в таком возрасте надо подписывать такие достаточно долгосрочные контракты, — рассуждает Орлов. — Однако я пока не вижу его игроком основного состава. Он левша с правого фланга — а там у «Зенита» Малком играет. Но раз Семак его берет, то знает, как вписать его в игру. Видно, что у парня большая мотивация — ведь его агенты фактически начали проситься в «Зенит» еще несколько месяцев назад.
А это очень много значит — это вызов для Бакаева, может быть, он хочет повторить карьеру Дзюбы, который также является воспитанником «Спартака». Хотя в составе красно-белых Бакаев даже не был по факту игроком основного состава, ему не давали сыграть полноценно подряд 5-6 матчей, выпускали на замену, поэтому он и остался недоволен всем этим. И теперь Бакаев наверняка захочет доказать, в том числе и «Спартаку», что его недооценили.
Болельщики примут его тогда, когда он будет хорошо играть и забивать голы. Бакаеву сейчас ни в коем случае нельзя давать никаких скандальных интервью, и вообще «понты» не нужны. В городе на Неве любят спокойных людей, так что ему надо следить за каждым сказанным словом, проявить некую мудрость, если она у него, конечно, есть. Да, пришел, вызов, «Зенит» лучший клуб страны, условия потрясающие. Нужно себя проявить, а мы ему пожелаем успеха», — цитирует Орлова «РБ Спорт».
- 15 июня 2022
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