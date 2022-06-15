Кулик: неприятно, когда команду покидает такой специалист, как Березуцкий

Бывший футболист ЦСКА Владимир Кулик прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера армейцев.
«За Алексея я переживаю. Когда команду покидает такой специалист, это неприятно. Такая судьба у тренеров. У него не было положительного результата, поэтому руководители остались недовольны его работой.
Результат говорит сам за себя. Были и яркие, и провальные матчи. Нельзя говорить о его работе однозначно. Всё непредсказуемо. Можно по несколько раз возвращаться в одну и ту же команду.
Федотов достиг хорошего результата в «Сочи». За него всё говорит результат. С сочинцами он показал, что с определённым составом можно занять второе место. Ему хочу пожелать удачи. Приятно, когда российские специалисты находятся во главе топовых футбольных клубов» — цитирует Кулика «РБ Спорт».
- 15 июня 2022
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