Гамид Агаларов не перейдёт в «Зенит». Игрок не подходит Семаку
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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов не перейдет в «Зенит». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Нападающий не нравится главному тренеру Семаку и не подходит под его видение игры», — добавил источник «Чемпионата».
Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» хочет подписать Агаларова. Отмечалось, что стороны ведут переговоры.
Напомним, 21-летний форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. Ранее отец футболиста Руслан Агаларов заявлял, что его сын хочет попробовать себя в другой команде.
«Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Футбольную национальную лигу. Команду уже покинуло 10 футболистов, при этом покупок клуб пока не осуществлял.
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