Матео Кассьерра близок к переходу в «Зенит» из «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра близок к переходу в «Зенит». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Сделка по переходу нападающего в питерский клуб близка к завершению», — сказал один из источников «Чемпионата». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что «Зенит» уже обсуждает с игроком условия личного контракта.
Матео Кассьерра стал футболистом «Сочи» летом прошлого года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. В завершившемся сезоне 25-летний футболист принял участие в 23 матчах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).
- 15 июня 2022
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