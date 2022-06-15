Матео Кассьерра близок к переходу в «Зенит» из «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра близок к переходу в «Зенит». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.



«Сделка по переходу нападающего в питерский клуб близка к завершению», — сказал один из источников «Чемпионата». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что «Зенит» уже обсуждает с игроком условия личного контракта.

Матео Кассьерра стал футболистом «Сочи» летом прошлого года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. В завершившемся сезоне 25-летний футболист принял участие в 23 матчах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.



Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).