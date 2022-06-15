Алдонин: Березуцкие могут записать период работы в ЦСКА себе в актив

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера клуба. Напомним, также тренерский штаб армейцев покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

«Что касается братьев Березуцких, считаю, что период работы в ЦСКА они могут записать себе в актив. Понятно, что у команды всегда есть амбиции, желание бороться за чемпионство. Но в целом, думаю, что армейцы заняли то место, которое заслужили. Да, был очень яркий весенний отрезок, который вселил надежду в болельщиков, но впоследствии не всё получилось», — цитирует Алдонина «RT на русском».

Новым главным тренером ЦСКА стал российский специалист Владимир Федотов, который в прошлом году работал в «Сочи». «Чемпионат» сообщал, что тренеры «Сочи» Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков перейдут в ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым.