«Зенит» объявил о переходе Бакаева, выложив видео Зелимхана, поющего «Зенит — моя судьба»

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба, объявила о подписании контракта с бывшим полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.
На видео запечатлён молодой Бакаев в форме «Спартака», поющий кричалку фанатов санкт-петербургского клуба «Зенит — моя судьба», спустя несколько секунд Зелимхан в футболке «Зенита» показывает «стрелку».
Напомним, «Спартак» решил не продлевать контракт с 25-летним хавбеком, поэтому Бакаев покинул команду на правах свободного агента.
25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. Бакаев провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. В 2017 году Бакаев стал в составе «Спартака» победителем Суперкубка России, в 2018-м взял бронзу РПЛ, а в 2021 году — серебряные медали чемпионата. В 2022-м полузащитник выиграл Кубок России.
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