Бакаев — о переходе в «Зенит»: я попал в очень сильную команду с большой историей

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

«Я попал в очень сильную команду с большой историей. Для меня это новый вызов, и я к нему готов. Буду выкладываться на все сто процентов, чтобы все были мной довольны и хорошо приняли. Это решение мы принимали вместе с семьёй и моим агентом. Мы посоветовались и решили, что здесь нам будет лучше всего. Новый клуб — это всегда непросто, это что-то новое.

Естественно, я хочу стать чемпионом, у меня ещё нет этого титула. А вообще хочется выиграть всё! Конкуренция — это хорошо, для меня уж точно, поэтому буду работать, доказывать и делать всё, чтобы быть игроком стартового состава. Пока ни с кем не общался. Такие моменты я держу в секрете, чтобы всё прошло нормально», — цитирует Бакаева пресс-служба сине-бело-голубых.