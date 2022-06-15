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Бакаев: понимаю, переход из «Спартака» в «Зенит» — особенный момент. Надеюсь, меня поймут

Бакаев: понимаю, переход из «Спартака» в «Зенит» — особенный момент. Надеюсь, меня поймут
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

«Санкт-Петербург — красивый город, очень понравился. Здесь можно спокойно гулять и наслаждаться видами. Мне сказали, что контракт по схеме «3+1», и я согласился, готов к этому. В такие детали я не лезу. Моё дело — просто играть, а дела решают мой отец и агент.

Я понимаю, что переход из «Спартака» в «Зенит» — особенный момент, а скоро, наверное, пойму ещё острее. Конечно, будет непросто, но такова жизнь. Я буду работать, чтобы здесь меня приняли хорошо. С другой стороны, я надеюсь на то, что люди меня поймут», — цитирует игрока пресс-служба сине-бело-голубых.

В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью голевыми пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.

«Мне небезразличен ромбик. Дольше меня тут только Федун». Бакаев прощается со «Спартаком» «Мне небезразличен ромбик. Дольше меня тут только Федун». Бакаев прощается со «Спартаком»
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