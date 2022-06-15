Зелимхан Бакаев сказал, под каким номером будет играть в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

«Будет седьмой номер, семёрка. Это просто номер. Хотя в детстве я хотел его получить — под ним играет мой любимый футболист Криштиану Роналду.

Хочу сказать, что буду делать всё, что в моих силах, чтобы достойно представлять «Зенит», радовать вас, чтобы вы благодаря моей самоотдаче и игре приняли меня», — цитирует игрока пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, 25-летний Бакаев — воспитанник «Спартака». За основу московской команды Зелимхан дебютировал в 2015 году. Бакаев провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. В 2017 году Бакаев стал в составе «Спартака» победителем Суперкубка России, в 2018-м взял бронзу РПЛ, а в 2021 году — серебряные медали чемпионата. В 2022-м полузащитник выиграл Кубок России.



В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью голевыми пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.