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Зелимхан Бакаев: конечно, я жду матча за Суперкубок! Надеюсь, «Зенит» выиграет

Зелимхан Бакаев: конечно, я жду матча за Суперкубок! Надеюсь, «Зенит» выиграет
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

«Конечно, я жду матча за Суперкубок! Это будет большой матч. Наверное, такие игры ждут все, у них особый антураж, за ними следят болельщики. Соперник непростой, но мы будем готовиться. Надеюсь, выиграем», — цитирует игрока пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, 25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. Бакаев провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. В 2017 году Бакаев стал в составе «Спартака» победителем Суперкубка России, в 2018-м взял бронзу РПЛ, а в 2021 году — серебряные медали чемпионата. В 2022-м полузащитник выиграл Кубок России.

В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью голевыми пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.

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