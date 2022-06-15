В «Зените» назвали «пустыми домыслами» слухи о переговорах с Агаларовым

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость об интересе сине-бело-голубых к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.



«Правда, что «Зенит» ведёт переговоры по переходу Агаларова? Это пустые домыслы журналистов», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» хочет подписать Агаларова. Отмечалось, что стороны ведут переговоры.



Напомним, 21-летний форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. Ранее отец футболиста Руслан Агаларов заявлял, что его сын хочет попробовать себя в другой команде.



«Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Футбольную национальную лигу. Команду уже покинуло 10 футболистов, при этом покупок клуб пока не осуществлял.

