Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал, когда и на сколько клуб продлит договор с Семаком
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда клуб продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
«Я так полагаю, что на следующей неделе будет подписан контракт с Семаком на три года», — цитирует Медведева ТАСС.
Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что Алексей Миллер сообщил ему о том, что у Семака предусмотрен один год продления по действующему соглашению, но «Зенит» готовит трёхлетний контракт для своего главного тренера.
За четыре года под руководством Сергея Семака «Зенит» выиграл четыре титула чемпиона России, а также Кубок страны и два Суперкубка. Высшим достижением в еврокубках при Сергее Семаке стал выход в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2018/2019.
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