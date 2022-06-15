Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал, когда и на сколько клуб продлит договор с Семаком

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда клуб продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

«Я так полагаю, что на следующей неделе будет подписан контракт с Семаком на три года», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что Алексей Миллер сообщил ему о том, что у Семака предусмотрен один год продления по действующему соглашению, но «Зенит» готовит трёхлетний контракт для своего главного тренера.



За четыре года под руководством Сергея Семака «Зенит» выиграл четыре титула чемпиона России, а также Кубок страны и два Суперкубка. Высшим достижением в еврокубках при Сергее Семаке стал выход в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2018/2019.